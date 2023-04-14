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"Стали добривом". Прикордонники відбили штурм "вагнерівців" у Бахмуті

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Бахмут , П'ятниця 14 квітня 2023 18:40
"Стали добривом". Прикордонники відбили штурм "вагнерівців" у Бахмуті Фото: прикордонники відбили штурм "вагнерівців" у Бахмуті (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 14 квітня, українські прикордонники у Бахмуті відбили атаку штурмовиків "Вагнера" на підступах до опорного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"У Бахмуті чергова група "вагнерівців" стала добривом! Прикордонники відбили атаку штурмовиків на підступах до опорного пункту. Наші оборонці зустріли найманців ПВК "Вагнера" вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Також по вогневих точках окупантів били й прикордонники-мінометники. У результаті ворог відступив.

У ході бою загарбники втратили 14 осіб, із них 5 вбито, 9 - поранено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що найманці "Вагнера" планували штурмом подолати бойовий рубіж прикордонників у районі Бахмуту, та зазнали значних втрат.

Також раніше ми писали, що у Бахмуті прикордонники знищили групу штурмовиків "Вагнера", яка намагалась непомітно наблизитись до позицій наших воїнів.

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Донецька область Бахмут ПВК Вагнера прикордонники Війна Росії проти України
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