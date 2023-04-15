Устроили минную "вечеринку". Пограничники атаковали штурмовиков РФ в Бахмуте (видео)

Украинские защитники обнаружили позиции штурмовиков РФ в Бахмуте и атаковали позиции оккупантов с помощью мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .
"Минную вечеринку устроили штурмовикам", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть оккупантов, которые пытаются продвигаться в Бахмуте.
Пограничники Луганского отряда атаковали позиции россиян и сняли это на видео.
Напомним, что в пятницу, 14 апреля, украинские пограничники в Бахмуте отразили атаку штурмовиков "Вагнера" на подступах к опорному пункту.
Украинские защитники продолжают держать оборону в городе-крепости Бахмут. Бои идут не только на окраинах, но и в самом городе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.