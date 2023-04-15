RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Устроили минную "вечеринку". Пограничники атаковали штурмовиков РФ в Бахмуте (видео)

Фото: Пограничники атаковали штурмовиков РФ в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники обнаружили позиции штурмовиков РФ в Бахмуте и атаковали позиции оккупантов с помощью мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Минную вечеринку устроили штурмовикам", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть оккупантов, которые пытаются продвигаться в Бахмуте.

Пограничники Луганского отряда атаковали позиции россиян и сняли это на видео.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, украинские пограничники в Бахмуте отразили атаку штурмовиков "Вагнера" на подступах к опорному пункту.

Украинские защитники продолжают держать оборону в городе-крепости Бахмут. Бои идут не только на окраинах, но и в самом городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьБахмутприкордонникиВойна в Украине