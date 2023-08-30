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Влаштували "Голлівуд": на кордоні сталась погоня зі стріляниною за ухилянтами

Середа 30 серпня 2023 11:38
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Влаштували "Голлівуд": на кордоні сталась погоня зі стріляниною за ухилянтами Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, сталась погоня зі стріляниною за ухилянтами та організаторами "схеми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"У Чернівецькій області прикордонники перекрили канал незаконного трансферу осіб через кордон. 2 автівки, ухилянти, 2 організатори. На цю схему прикордонники вийшли за попередньою інформацією: гроші-кордон-Румунія", - пише пресслужба.

Зазначається, що в одному з автомобілів виявили одного з організаторів "схеми" й 3 ухилянтів.

Водночас водій іншого авто вирішив влаштувати "голлівудські" перегони, які супроводжувались пострілами в повітря. Після цього останній кинув авто й втік. Наразі другого організатора "схеми" шукають.

"За спробу незаконного перетину кордону затриманим доведеться відповідати", - пише ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України тим часом викрила в Чернігівській області банду, яка заробила на ухилянтах близько мільйона гривень. Організатором схеми виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП).

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