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Влаштували феєричний салют. СБУ знищила склад боєприпасів росіян на півдні країни (відео)

Архівне фото: СБУ знищила склад боєприпасів росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад боєприпасів і логістику окупантів на півдні. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют.

В СБУ заявили, що тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставки.

Зазначається, що це результат роботи 13 Управління військової контррозвідки СБУ.

Сили оборони України знищують росіян

На війні проти України загинули мінімум 197 російських льотчиків. Найбільші втрати фіксують серед російських мотострілків та Повітряно-десантних військ.

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили понад 400 окупантів та 14 одиниць техніки ворога.

Сьогодні рівно місяць, як росіяни почали активно штурмувати околиці Авдіївки на Донеччині. За цей період РФ втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

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