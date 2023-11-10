Устроили феерический салют. СБУ уничтожила склад боеприпасов россиян на юге страны (видео)

Управление военной контрразведки СБУ уничтожило склад боеприпасов и логистику оккупантов на юге. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют.
В СБУ заявили, что теперь на этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки.
Отмечается, что это результат работы 13 Управления военной контрразведки СБУ.
На войне против Украины погибли минимум 197 российских летчиков. Наибольшие потери фиксируют среди российских мотострелков и воздушно-десантных войск.
Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 400 оккупантов и 14 единиц техники врага.
Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки Донецкой области. За этот период РФ лишилась около 10 тысяч солдат в этом направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.