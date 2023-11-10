Устроили феерический салют. СБУ уничтожила склад боеприпасов россиян на юге страны (видео)

Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют.

В СБУ заявили, что теперь на этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки.

Отмечается, что это результат работы 13 Управления военной контрразведки СБУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

На войне против Украины погибли минимум 197 российских летчиков. Наибольшие потери фиксируют среди российских мотострелков и воздушно-десантных войск.

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 400 оккупантов и 14 единиц техники врага.

Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки Донецкой области. За этот период РФ лишилась около 10 тысяч солдат в этом направлении.