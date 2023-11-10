ЗСУ знищили ще понад 400 окупантів та 14 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили понад 400 окупантів та 14 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 21 авіаудар, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 877 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат.

Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1213 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 433 особи, один окупант здався в полон.

Також українські бійці знищили 14 одиниць військової техніки, зокрема:

2 ББМ;

1 артсистему;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

2 БПЛА;

8 автомобілів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України відбили більш ніж 25 атак противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешок.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 10 листопада, становлять 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.