ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Власенко сказал, кто определит дату инаугурации Зеленского, если парламент не сможет

Новости » Политика    11.05.2019 - 12:49
Власенко сказал, кто определит дату инаугурации Зеленского, если парламент не сможет
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В "Батькивщине" требуют как можно быстрее назначить дату инаугурации Зеленского

В случае, если парламент не сможе определить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, тогда это делает глава Верховной Рады. Об этом народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко сообщил в прямом эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, Петр Порошенко затягивает передачу власти новому президенту и делает выгодные ему шаги.

"20 дней назад страна проголосовала на президентских выборах. 73% Украины проголосовало за изменения в стране. И все это время не происходит никаких изменений. 20 дней страны продолжает жить "по-новому" имени Петра Порошенко с раздачей «праздничных слонов» на выходе, по назначению судей с Roshen и рассказами, что это, предоставляется, такая помощь Зеленскому", - возмутился он.

По мнению политика, парламент как можно быстрее должен определиться с датой вступления на должность Зеленского.

По словам Сергея Власенко, на сегодня в ситуации, когда Украина стоит перед такими весомый вызов, люди ждут от новоизбранного президента быстрых практических шагов по изменению политики, которую 5 лет проводили в Украине.

"А для этого нужно как можно быстрее проголосовать дату инаугурации", - сказал представитель "Батькивщины".

Зеленский обсудил с послом Китая инвестиции Личный адвокат Трампа отменил поездку в Украину для встречи с Зеленским
Новости Украины Владимир ЗеленскийБатькивщина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь