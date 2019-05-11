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Власенко сказав, хто визначить дату інавгурації Зеленського, якщо парламент не зможе

Новини » Політика    11.05.2019 - 12:49
Власенко сказав, хто визначить дату інавгурації Зеленського, якщо парламент не зможе
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У "Батьківщині" вимагають якнайшвидше призначити дату інавгурації Зеленського

У разі,  якщо парламент не зможе визначити дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, тоді це робить голова Верховної Ради. Про це народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко заявив у прямому ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, Петро Порошенко затягує передачу влади новообраному президенту та робить вигідні йому кроки.

"20 днів тому країна проголосувала на президентських виборах. 73% України проголосували за зміни в країні. І весь цей час не відбувається жодних змін. 20 днів країни продовжує жити "по-новому" імені Петра Порошенка з роздачею «святкових слонів» на виході, з призначенням суддів з  Roshen і розповідями, що це, видається, така допомога Зеленському", - обурився він.

На переконання політика, парламент має якомога швидше визначитися з датою вступу на посаду Зеленського.

За словами Сергія Власенка, на сьогодні в ситуації, коли Україна стоїть перед такими вагомими викликами, люди чекають від новообраного президента швидких практичних кроків щодо зміни політики, що 5 років проводили в Україні.

"А для цього потрібно якомога швидше проголосувати дату інавгурації", - наголосив представник "Батьківщини".

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