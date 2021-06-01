На Владимирском спуске в Киеве ограничивают движение до 31 июля

В Киеве частично ограничат движение на Владимирском спуске. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Работы будут выполнять на разных участках. Во время ремонта движение частично ограничено.

Так, по указанной улице начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки. Проведение работ анонсировали ранее.

РБК-Украина писало, что в Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку.

Также в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Напомним, в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей дорогами государственного значения. Впрочем, запрещено ехать при условии, если в дневное время температура воздуха выше +28 градусов.