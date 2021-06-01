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На Владимирском спуске в Киеве ограничивают движение до 31 июля

Автор: Инна Собора

В Киеве частично ограничат движение на Владимирском спуске. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

Так, по указанной улице начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки. Проведение работ анонсировали ранее.

Работы будут выполнять на разных участках. Во время ремонта движение частично ограничено.

РБК-Украина писало, что в Киеве со 2 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку.

Также в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Напомним, в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей дорогами государственного значения. Впрочем, запрещено ехать при условии, если в дневное время температура воздуха выше +28 градусов.

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