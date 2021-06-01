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На Володимирському узвозі в Києві обмежують рух до 31 липня

Автор: Инна Собора

У Києві частково обмежать рух на Володимирському узвозі. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".

Так, по вказаній вулиці розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Проведення робіт анонсували раніше.

Роботи виконуватимуть на різних ділянках. Під час ремонту рух частково обмежено.

РБК-Україна писало, що у Києві з 2 червня закриють рух швидкісного трамвая на Борщагівку.

Також в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Нагадаємо, в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення. Втім, заборонено їхати за умови, якщо у денну пору температура повітря вище +28 градусів.

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