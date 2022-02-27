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Зеленский провел переговоры с Лукашенко

Автор: Наталья Юрченко

Украинский гарант Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины в Telegram.

"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский.

Деталей и других подробностей переговоров пока не сообщалось.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были выпущены ракеты в сторону Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Россией в Беларуси, куда будто бы прибыла российская делегация.

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