Зеленский провел переговоры с Лукашенко

Украинский гарант Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины в Telegram.
"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский.
Деталей и других подробностей переговоров пока не сообщалось.
Как сообщало РБК-Украина ранее, Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были выпущены ракеты в сторону Украины.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Россией в Беларуси, куда будто бы прибыла российская делегация.