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Зеленский о месте переговоров с РФ: подходит любая страна, с которой не летят ракеты на Украину

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 09:44
Зеленский о месте переговоров с РФ: подходит любая страна, с которой не летят ракеты на Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с Россией в любой стране, кроме тех, откуда летят ракеты. Минск не является нейтральной территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на брифинге.

"Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку... Это все мы предложили российской стороне... Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты", - сказал он.

Зеленский заявил, что "Минск часто упоминают как площадку для переговоров. площадку, которую мы не выбирали. И снова предложение встретиться у вас".

"Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. А вы спали, братья белорусы, а мы уже проснулись. Вы и сейчас спите, а мы не ложимся. Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, на нейтральной территории", - добавил он.

Напомним, на четвертый день войны России против Украины российский президент Владимир Путин направил делегацию в Беларусь для переговоров с Украиной. При этом на данный момент нет согласия Киева на встречу на территории этой страны.

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