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Зеленский провів переговори з Лукашенком

Автор: Наталія Юрченко

Український гарант Володимир Зеленський провів переговори з лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України в Telegram.

"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав Зеленський.

Деталей та інших подробиць перемов поки не повідомлялось.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі були випущені ракети в сторону України.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що не буде проводити переговори з Росією у Білорусі, куди ніби то прибула російська делегація.

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