Зеленский назначил новых послов в Канаде, Австралии и Египте

Австралия, Египет и Канада получили новых послов Украины. Соответствующие указы об их назначении опубликованы на сайте Президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

На сайте Президента Украины опубликовано три указа за подписью Владимира Зеленского о назначении послов в Австралию, Канаду и Египет. Согласно указу №119/2022, Юлия Ковалив назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде.

Василий Мирошниченко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австралии. Николай Нагорный стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Арабской Республике Египет.