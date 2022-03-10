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Зеленский назначил новых послов в Канаде, Австралии и Египте

Автор: Константин Широкун

Австралия, Египет и Канада получили новых послов Украины. Соответствующие указы об их назначении опубликованы на сайте Президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

На сайте Президента Украины опубликовано три указа за подписью Владимира Зеленского о назначении послов в Австралию, Канаду и Египет. Согласно указу №119/2022, Юлия Ковалив назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде.

Василий Мирошниченко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австралии. Николай Нагорный стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Арабской Республике Египет.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции.

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