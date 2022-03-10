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Володимир Зеленський призначив нових послів до Канади, Австралії та Єгипту

Автор: Константин Широкун

Австралія, Єгипет і Канада отримали нових послів України. Відповідні укази про їх призначення опубліковані на сайті Президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.

На сайті Президента України опубліковано три укази за підписом Володимира Зеленського про призначення послів до Австралії, Канади та Єгипту. Згідно з Указом №119/2022, Юлія Ковалів призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді.

Василь Мірошниченко призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Австралії. Микола Нагорний став Надзвичайним і Повноважним Послом України в Арабській Республіці Єгипет.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна контактує з МАГАТЕ по захопленій Чорнобильській атомній станції.

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