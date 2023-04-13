У владі думають, як прискорити роботу військово-лікарських комісій

"Для того, щоб прискорити роботу ВЛК, потрібна робота кількох відомств - Міноборони й Збройні Сили з цим впоратись не можуть, тому що не все від нас залежить", - розповіла Маляр.

Однак для покращення роботи ВЛК було створено робочу групу, до якої увійшли - Міноборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерства ветеранів та Мінцифри. Вони працюють над розробленням "дорожньої карти", щоб пришвидшити роботу ВЛК.

Водночас генерал-майор медслужби, командувач медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко нагадала, що в Україні законодавчо передбачена наявність паперових документів, однак технології розвиваються.

"Зроблено динамічне масштабування мережі ВЛК. Тобто враховуючи навантаження надзвичайно величезне, а є певні норми - скільки за день військовослужбовців можуть пройти ВЛК, тому було прийняте короткострокове рішення щодо розширення мережі ВЛК, тобто ВЛК були розгорнуті також на базі цивільних медзакладів, які також надають допомогу військовим", - розповіла вона.

За її словами, подібні комісії запустились при українських лікарнях з початку квітня. Однак в Україні не було передбачено механізму фінансування ВЛК, а якість надання цієї послуги була не дуже високою.

"Зараз НСЗ опрацьовує питання щодо введення з наступного місяця пакета, який передбачає власне оплату роботи цих лікарів в ТЦК та СП", - сказала вона.

Після того, як відбудуться зміни в законодавстві буде узаконено передачу документів через цифрові мережі і процес буде автоматизовано. У такому випадку ЗСУ зможуть отримувати медичні документи через електронну систему охорони здоров'я .

Окрім цього опрацьовується питання щодо створення безбар'єрності й покращення умов в закладах лікування.

Нагадаємо, нещодавно було зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 70 про охорону здоров'я. Фактично, він узаконює створення ВЛК при лікувальних закладах, а також проект закону про внесення змін до статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо удосконалення питань документів (електронний обіг).

Пілотний проект електронних черг на проходження ВЛК було запущено у Львові, Вінниці, Одесі та в Києві.