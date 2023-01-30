Спростить процес. В Україні хочуть цифровізувати військово-лікарську комісію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Задача держави - мінімізувати бюрократію в армії. Тому плануємо реформувати процеси військово-лікарської комісії", - зазначив Федоров.

Він пояснив, що зараз військовий, який отримав поранення має пройти низку інстанцій, щоб отримати експертний висновок комісії, щодо його стану.

"Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий "квест" треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу", - пояснив міністр.

Проте згідно з розробленим планом електронний документообіг скоротить черги, а автоматизація процесів знизить навантаження на поранених бійців.

"Це - лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати", - наголосив Федоров.