RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во власти думают, как ускорить работу военно-врачебных комиссий

Фото: во власти думают, как ускорить работу военно-врачебных комиссий (GettyImagеs)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Кава

Из-за мобилизации значительно возросла нагрузка на военно-врачебные комиссии и медико-социальные экспертные комиссии.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для того чтобы ускорить работу ВЛК, нужна работа нескольких ведомств - Минобороны и Вооруженные Силы с этим справиться не могут, потому что не все от нас зависит", - рассказала Маляр.

Однако для улучшения работы ВЛК была создана рабочая группа, в которую вошли Минобороны, Министерство здравоохранения, Министерства ветеранов и Минцифры. Они работают над разработкой "дорожной карты", чтобы ускорить работу ВЛК.

В то же время генерал-майор медслужбы, командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко напомнила, что в Украине законодательно предусмотрено наличие бумажных документов, однако технологии развиваются.

"Сделано динамическое масштабирование сети ВЛК. То есть учитывая нагрузку чрезвычайно огромную, а есть определенные нормы - сколько за день военнослужащих могут пройти ВЛК, поэтому было принято краткосрочное решение по расширению сети ВЛК, то есть ВЛК были развернуты также на базе гражданских медучреждений, также оказывающих помощь военным", - рассказала она.

По ее словам, подобные комиссии были запущены при украинских больницах с начала апреля. Однако в Украине не был предусмотрен механизм финансирования ВЛК, а качество предоставления этой услуги было не очень высоким.

"Сейчас НСО прорабатывает вопрос о введении со следующего месяца пакета, который предусматривает собственно оплату работы этих врачей в ТЦК и СП", - сказала она.

После того, как произойдут изменения в законодательстве, будет узаконена передача документов через цифровые сети и процесс будет автоматизирован. В таком случае ВСУ смогут получать медицинские документы через электронную систему здравоохранения.

Кроме этого прорабатывается вопрос создания безбарьерности и улучшения условий в учреждениях лечения.

Напомним, недавно был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 70 о здравоохранении. Фактически он узаконивает создание ВЛК при лечебных учреждениях, а также проект закона о внесении изменений в устав внутренней службы ВСУ по усовершенствованию вопросов документов (электронное обращение).

Пилотный проект электронных очередей на прохождение ВЛК был запущен во Львове, Виннице, Одессе и Киеве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий и путь раненого воина. Для этого будут разработаны пять основных направлений модернизации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМинистерство здравоохранения УкраиныАнна Маляр