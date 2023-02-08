У Міноборони планують удосконалити роботу військово-лікарських комісій: деталі
Міністерство оборони України планує удосконалити роботу військово-лікарських комісій та шлях пораненого воїна. Для цього буде розроблено п'ять основних напрямків модернізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
За її словами, Міноборони та Мінздрав проводять відповідні консультації між відомствами. Це пов'язано з тим, що повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення.
"За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме - було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК", - розповіла Маляр.
Однак збільшення навантаження призвело до потреби удосконалити та переглянути підходи до проведення зазначеної експертизи.
Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:
- прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);
- запровадження електронних черг;
- використання електронного документообігу у процесах ВЛК;
- перегляд кількості ВЛК;
- сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.
Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку "Дії".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.