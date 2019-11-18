Владельцы платежных карт смогут получить наличные на кассах

Национальный банк Украины предлагает предоставить возможность держателям платежных карточек получать наличные деньги в кассах предприятий торговли, общественного питания и услуг. Об этом говорится в проекте постановления, которое НБУ обнародовал для обсуждения.

Как отмечается в сообщении, получение наличных возможно в заведениях, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Также речь идет об оптимизации норм учета таких операций.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, этим постановлением НБУ урегулирует вопрос осуществления операций с наличными деньгами для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной лицензии НБУ на осуществление таких операций). Это отвечает нормам закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в августе внес изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине. Постановлением оптимизирован порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличностью национальной и иностранной валюты в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Отметим, в сентябре в Украине запустили технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек.