Власники платіжних карток зможуть отримати готівку на касах

Національний банк України пропонує надати можливість держателям платіжних карток отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це йдеться в проекті постанови, яку НБУ оприлюднив для обговорення.

Як зазначається в повідомленні, отримання готівки можливе у закладах, які застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією). Також йдеться про оптимізацію норм щодо обліку таких операцій.

"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, цією постановою НБУ урегулює питання щодо здійснення операцій з готівкою для подальшого переказу коштів суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (на підставі виданої НБУ ліцензії на здійснення таких операцій). Це відповідає нормам закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) в серпні вніс зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні. Постановою оптимізовано порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства.

Відзначимо, у вересні в Україні запустили технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових точок.