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Владельцы "евроблях" до сих пор блокируют два пункта на границе со Словакией

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 09:57
Владельцы "евроблях" до сих пор блокируют два пункта на границе со Словакией
Фото: акции "евроблях" (dpsu.gov.ua)

"Евробляхи" блокируют подъездные пути к пунктам "Ужгород" и "Малый Березный"

По состоянию на утро 28 ноября на границе со Словакией продолжаются акции владельцев авто на иностранной регистрации ("евроблях"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что подъездные пути к двум пунктам пропуска - "Малый Березный" и "Ужгород" - на границе со Словакией остаются заблокированными на утро 28 ноября. На данный момент движение на этом направлении остается осложненным.

"На всех остальных направлениях движение через государственную границу нормализовано и осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера "евробляхи" блокировали пункты пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией. Однако ближе к вечеру на большинстве из них акции прекратились.

Отметим, сервисные центры Министерства внутренних дел готовы регистрировать растаможенные авто в круглосуточном режиме. На правительственном уровне продолжаются консультации по внедрению упрощенного порядка растаможки авто на иностранных номерах.

 

Движение на двух пунктах пропуска на границе с Польшей разблокировали
Новости Украины Словакияграницаевробляхи
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