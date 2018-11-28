Власники "євроблях" досі блокують два пункти на кордоні зі Словаччиною

Фото: акції "євроблях" (dpsu.gov.ua)

"євробляхи" блокують під'їзні шляхи до пунктів "Ужгород" і "Малий Березний"

Станом на ранок 28 листопада на кордоні зі Словаччиною тривають акції власників авто на іноземній реєстрації ("євроблях"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що під'їзні шляхи до двох пунктів пропуску - "Малий Березний" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною залишаються заблокованими на ранок 28 листопада. На даний момент рух на цьому напрямку залишається ускладненим.

"На всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано і здійснюються заходи прикордонного контролю і пропуску через державний кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора "євробляхи" блокували пункти пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Однак ближче до вечора на більшості з них акції припинилися.

Зазначимо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові реєструвати розмитнені авто в цілодобовому режимі. На урядовому рівні тривають консультації щодо впровадження спрощеного порядку розмитнення авто на іноземних номерах.