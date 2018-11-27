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Владельцы "евроблях" продолжают акции на границе с Польшей, Венгрией и Словакией

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 11:58
Владельцы "евроблях" продолжают акции на границе с Польшей, Венгрией и Словакией
Фото: акции "евроблях" на границе (dpsu.gov.ua)

Акции "евроблях" продолжаются на шести пунктах пропуска

По состоянию на 27 ноября владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") продолжают акции на границе с Польшей, Венгрией и Словакией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что ночью и утром подъездные пути к некоторым пунктам пропуска были разблокированы, однако остается осложненным движение на границе с Польшей через "Шегени", "Краковец" и "Ягодин", со Словакией через "Малый Березный" и "Ужгород" и с Венгрией через пункт пропуска "Тиса".

Также сообщается, что пограничники продолжают проводить меры безопасности, чтобы не допустить провокаций на границе.

Напомним, ранее сообщалось, что сервисные центры Министерства внутренних дел готовы регистрировать растаможенные авто в круглосуточном режиме.

Отметим, новые законы о растаможке "евроблях" вступили в силу 25 ноября. Один из них изменил  модель акцизного налога, в частности, ввел базовые ставки акциза. Также к базовым ставкам будут применяться два коэффициента, которые зависят от объема двигателя и возраста автомобиля.  

 

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