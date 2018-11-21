Полиция назвала количество участников акций по перекрытию дорог в Украине

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Общее количество участников акций, владельцев "евроблях, по Украине составляет свыше тысячи человек

Участие в акциях по перекрытию дорог в Украины принимают более тысячи человек, больше всего - в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, по состоянию на 21 ноября в ряде регионов Украины проходят массовые мероприятия водителей авто на еврономерах.

"По предварительным подсчетам, по состоянию на утро общее количество участников в целом по государству составляет более тысячи человек. Наибольшее количество зафиксировано в Днепропетровской (160 человек/90 авто), Житомирской (100 человек/50 авто), Львовской (150 человек/70 авто) и Черниговской областях (150 человек/82 авто)", - говорится в сообщении.

Фото: перекрытие дорог в Украине (npu.gov.ru)

По данным полиции, сейчас частично ограниченным остается движение в 7 областях: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Черниговской.

Напомним, вчера, 20 ноября, протестующие владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 16 областях Украины. В Киеве владельцы авто на иностранной регистрации блокировали движение общественного транспорта.