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Власники "євроблях" продовжують акції на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 11:58
Власники "євроблях" продовжують акції на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною
Фото: акції "евроблях" на кордоні (dpsu.gov.ua)

Акції "євроблях" тривають на шести пунктах пропуску

Станом на 27 листопада власники авто на іноземній реєстрації ("євроблях") продовжують акції на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вночі та вранці під'їзні шляхи до деяких пунктів пропуску були розблоковані, однак залишається ускладненим рух на кордоні з Польщею через "Шегені", "Краківець" та "Ягодин", зі Словаччиною через "Малий Березний" та "Ужгород" та з Угорщиною через пункт пропуску "Тиса".

Також повідомляється, що прикордонники продовжують проводити заходи безпеки, щоб не допустити провокацій на кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові реєструвати розмитнені авто в цілодобовому режимі.

Зазначимо, нові закони про розмитнення "євроблях" набули чинності 25 листопада. Один з них змінив модель акцизного податку, зокрема, ввів базові ставки акцизу. Також до базових ставок будуть застосовуватися два коефіцієнти, які залежать від об'єму двигуна та віку автомобіля.

 

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