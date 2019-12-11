Владельцы Apple Card смогут купить iPhone в рассрочку без процентов

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Платежи будут включены в минимальную оплату Apple Card в приложении для кошелька iPhone

Владельцы Apple Card теперь могут покупать iPhone в 24 ежемесячных платежах без процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

Apple также объявляет, что она предложит 6% скидку на покупки в своих розничных магазинах до конца декабря.

Согласно программе, ежемесячные платежи за новый iPhone из Apple Store будут включены в минимальный платеж Apple Card в приложении для кошельков iPhone.

В объявлениях говорится, что карта - это не только способ для Apple экспериментировать с предложением финансовых услуг (вместе со своим партнером по банку Goldman Sachs), но также может помочь Apple увеличить продажи за счет скидок и новых вариантов оплаты продуктов Apple, особенно способов покупки аппаратного обеспечения Apple с регулярным выставлением счетов, вместо разовых покупок.

Напомним, Apple рекомендует пользователям iPhone обновить версию операционной системы до 12.4.1, чтобы обезопасить телефон от кражи личной информации.

Также РБК-Украина писало, что Apple выпустит пять моделей iPhone в следующем году. Также Apple планирует выпуск в 2021 году полностью беспроводной модели iPhone.