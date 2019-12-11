ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Владельцы Apple Card смогут купить iPhone в рассрочку без процентов

Новости » Hi-tech     11.12.2019 - 21:29
Владельцы Apple Card смогут купить iPhone в рассрочку без процентов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Платежи будут включены в минимальную оплату Apple Card в приложении для кошелька iPhone

Владельцы Apple Card теперь могут покупать iPhone в 24 ежемесячных платежах без процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

Apple также объявляет, что она предложит 6% скидку на покупки в своих розничных магазинах до конца декабря.

Согласно программе, ежемесячные платежи за новый iPhone из Apple Store будут включены в минимальный платеж Apple Card в приложении для кошельков iPhone.

В объявлениях говорится, что карта - это не только способ для Apple экспериментировать с предложением финансовых услуг (вместе со своим партнером по банку Goldman Sachs), но также может помочь Apple увеличить продажи за счет скидок и новых вариантов оплаты продуктов Apple, особенно способов покупки аппаратного обеспечения Apple с регулярным выставлением счетов, вместо разовых покупок.

Напомним, Apple рекомендует пользователям iPhone обновить версию операционной системы до 12.4.1, чтобы обезопасить телефон от кражи личной информации.

Также РБК-Украина писало, что Apple выпустит пять моделей iPhone в следующем году. Также Apple планирует выпуск в 2021 году полностью беспроводной модели iPhone.

Евродепутаты обратились к Apple из-за "российского" Крыма Apple выпустит пять моделей iPhone в следующем году
Новости Украины Apple
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь