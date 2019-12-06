Apple выпустит пять моделей iPhone в следующем году

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Также Apple планирует выпуск в 2021 году полностью беспроводной модели iPhone

Компания Apple планирует выпустить в 2020 году пять новых моделей iPhone. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Сообщается, что в первой половине 2020 года планируют выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем. После ожидается выход линейки из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, двух м 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55.

iPhone SE 2 будет напоминать iPhone 8, включая 4,7-дюймовый дисплей с рамками и кнопку Touch Touch Home, но с более быстрым чипом A13 и 3 ГБ оперативной памяти. iPhone 12 будут напоминать iPhone 4, с металлической рамкой, у которой будут более плавные края.

Кроме этого в 2021 году Apple должна выпустить полностью беспроводной iPhone без разъема для зарядки и iPhone SE 2 Plus с сенсорной кнопкой питания. Выход моделей прогнозируется на вторую половину 2021 года.

Напомним, 13 ноября Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro. При этом официальная презентация не проводилась. Цена на гаджет стартует от 2399 долларов.

Также РБК-Украина писало, что Apple 28 октября презентовала новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. Наушники способны работать без подзарядки 4,5 часа.