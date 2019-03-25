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Apple представила собственный платежный сервис

Новости » Телеком & IT    25.03.2019 - 19:56
Apple представила собственный платежный сервис
Фото (скрин youtube.com/Apple)

Cервис включает в себя виртуальную карту Apple

Американская корпорация Apple в понедельник, 25 марта, представила платежный сервис Apple Card. Презентация Apple проходит в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park в Купертино, передает The Verge.

Сообщается, что сервис включает в себя виртуальную карту Apple. Он будет предоставлять пользователю статистику по расходам в реальном времени, а также разделяет траты по категориям. За каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов за день.

Чтобы получить Apple Card, пользователи должны зарегистрироваться на своем телефоне в приложении Apple Wallet и получить цифровую карту, которую они смогут использовать через Apple Pay.

Напомним, ранее корпорация Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Новый чип Apple H1, специально разработанный для наушников, обеспечивает повышеную производительность, ускоренное соединение, а также увеличивает время работы в режиме разговора. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что корпорация Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.

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