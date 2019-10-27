ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Владельцы 2,7 тыс. домовладений Сумской области могут управлять запасом "акционного" газа онлайн

Новости » Энергетика    27.10.2019 - 11:24
Владельцы 2,7 тыс. домовладений Сумской области могут управлять запасом "акционного" газа онлайн
Иллюстративное фото (УНИАН)

Жители Сумской области приняли участие в акции "Твоя энергонезависимость"

Потребители газа - участники акции "Твоя энергонезависимость", получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн, выбирать объем газа и период, в который его выгоднее использовать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта".

Как сообщается, в Сумской области акционным предложением воспользовались 2715 бытовых клиентов, которые приобрели 2,9 млн куб.м газа про запас. Более чем 70% закупок осуществлено онлайн. Именно поэтому инновационный продукт для управления запасом газа разработан на платформе Личного кабинета на 104.ua.

Клиенты могут самостоятельно в режиме онлайн выбрать период, в который они будут использовать "акционный" газ. Для этого до последнего дня текущего месяца потребления в "Личном кабинете" на сайте 104.ua необходимо оформить заявку.

По условиям акции: если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене и оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

Если потребитель использует ресурс газового запаса, то необходимо будет оплатить исключительно стоимость доставки заказанного объема газа. Счет за доставку покупатель получит на свой почтовый адрес, или может скачать в "Личном кабинете".

Участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Шаблон заявки доступен на официальном сайте ООО "Сумыгаз Сбыт" в разделе Договор поставки природного газа.

Отмечается, что пользоваться зарезервированным запасом газа можно будет с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. Если выкупленное в рамках акции топливо будет использовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, которые используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.

Почти 3 тыс. жителей Ровенской области могут онлайн управлять запасом "акционного" газа Украина закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа
Новости Украины газСумская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь