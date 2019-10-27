Власники 2,7 тис. домоволодінь Сумської області можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

Ілюстративне фото (УНІАН)

Жителі Сумської області взяли участь у акції "Твоя енергонезалежність"

Споживачі газу - учасники акції "Твоя енергонезалежність", отримали унікальну можливість керувати запасом газу онлайн, обирати обсяг газу та період, в який його вигідніше використовувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Сумигаз Збуту".

Як повідомляється, у Сумській області акційною пропозицією скористались 2715 побутових клієнтів, які придбали 2,9 млн куб.м газу про запас. Більш ніж 70% закупок здійснено онлайн. Саме тому інноваційний продукт для керування запасом газу розроблений на платформі Особистого кабінету на 104.ua.

Клієнти можуть самостійно в режимі онлайн обрати період, в який вони будуть використовувати "акційний" газ. Для цього до останнього дня поточного місяця споживання в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua необхідно оформити заявку.

За умовами акції: якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною та оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається.

Якщо споживач використовує ресурс газового запасу, то слід буде оплатити виключно вартість доставки замовленого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, або може завантажити в «Особистому кабінеті».

Учасникам акції, які не зареєстровані в "Особистому кабінеті", для оформлення заявки необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів. Шаблон заявки доступний на офіційному сайті ТОВ "Сумигаз Збут" у розділі Договір постачання природного газу.

Зазначається, що користуватися зарезервованим запасом газу можна буде з 1 жовтня 2019 р. по 31 березня 2020 р. Якщо викуплене в рамках акції паливо буде використане до 1 квітня, споживач зможе докупити необхідні обсяги за ціною постачальника зі спеціальними обов’язками, діючою на той час. Домогосподарства, які не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів.