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Власнику танкера Delfi дали кілька днів на підняття судна

Київ, Середа 22 липня 2020 16:05
Власнику танкера Delfi дали кілька днів на підняття судна
Фото: затонулий танкер (скрін з відео на FB, автор В'ячеслав Грубий)
Автор: Роман Калиниченко

Якщо власник не впорається, підняттям займеться АМПУ

У власника затонулого в Одесі танкера Delfi є час до кінця тижня для підняття корабля. Якщо власник не впорається у відведені терміни, питанням займеться державна Адміністрація морських портів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, питання підіймання судна знаходиться на контролі у міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Як доповів Владислав Криклій, ситуація розвиватиметься наступним чином: до кінця цього тижня буде ще одна спроба підіймання з боку власника судна, і якщо вона буде невдалою, то власник відмовиться від прав власності на танкер, і тоді цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів", - заявив Шмигаль.

Прем’єр додав, що також відпрацьовуються додаткові сценарії для якнайвшвидшого вирішення питання із затонулим танкером.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

Сьогодні керівництво Одеської області звернувся до уряду з проханням надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

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