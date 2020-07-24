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У власника танкера Delfi залишилася остання спроба підняти судно

Україна, Одеса, П'ятниця 24 липня 2020 07:10
У власника танкера Delfi залишилася остання спроба підняти судно
Фото: затонулий танкер (скрін з відео на FB, автор В'ячеслав Грубий)
Автор: Артур Родивилов

Якщо власник провалить операцію, підняттям займеться АМПУ

Власник затонулого під Одесою судна Delfi спробує ще раз його підняти. Якщо ця спроба буде невдалою, то він відмовиться від прав власності на танкер.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

Він нагадав, що 18 липня субпідрядник здійснював спробу підняти судно, але через допущені прорахунки розірвався трос. За його словами, у разі провалу операції з підняття корабля цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів.

Криклій також розповів, що черговий витік нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi стався через ослаблення кріплення бонового загородження. За його словами, АМПУ встановила друге коло загороди та локалізувала залишки нафтопродуктів.

Нагадаємо, корабель затонув біля берегів Одеси в листопаді минулого року, власник танкера не мав можливості підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу.

Час від часу з танкера проливається паливо, що загрожує екологічним лихом.

Раніше керівництво Одеської області звернулося до уряду з проханням надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

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