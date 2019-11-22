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Началась спасательная операция аварийного танкера в Одессе

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 13:22
Началась спасательная операция аварийного танкера в Одессе
Фото: авария танкера (dumskaya.net)

На судно отправили водолазов

У берегов Одессы началась спасательная операция экипажа сорванного с якоря танкера Delfi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

На судно отправили водолазов. По состоянию на 13:07, водолаз доставил на борт канат. Спасатели спустили на воду лодку и пытаются дойти на ней до судна. Пока у них это не получается: мешают волны.

Отмечается, что моряков снимут с борта, хотят они этого или нет.

"Танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость - видимо, мазут", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что капитан сорванного с якоря танкера Delfi отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

Напомним, танкер Delfi изначально находился в акватории порта "Южный". Из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия". Также в Одесском заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".

Экипаж аварийного танкера в Одессе отказывается эвакуироваться Сорванный с якоря танкер Delfi сел на мель в километре от одесского берега
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