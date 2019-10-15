Владельца отеля "Токио Стар" оставили под стражей

Суд оставил под стражей владельца здания, где находился сгоревший отель "Токио Стар", Вадима Черного. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что суд принял решение оставить Черного под стражей, а также определил сумму залога в размере более чем 53 млн гривен.

"Определить размер залога как альтернативного пресечения, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым Черным процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК Украины в размере 53 млн 87 тыс. 760 гривен в соответствии с имеющимися гражданских исков от пострадавших лиц о взыскании материального и морального вреда, заданном в результате уголовного преступления", - сообщил судья Вадим Иванчук.

Ранее сообщалось, что суд администратора "Токио Стар" Ирину Паровик отпустили под домашний арест. Паровик, которая находилась под стражей, отпустили под ночной домашний арест с 22:00 до 6:00. Также ей запрещено контактировать с другими фигурантами дела.

Напомним, пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.