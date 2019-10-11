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Идентифицирована девятая жертва пожара в гостинице "Токио Стар"

Новости » Общество    11.10.2019 - 23:05
Идентифицирована девятая жертва пожара в гостинице "Токио Стар"
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (Думская)

Погибшим оказался житель Харькова 1984 года рождения

Идентифицировали девятого погибшего во время пожара в гостинице “Токио-Стар” в Одессе в ночь на 17 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В прокуратуре Одесской области отметили, что по состоянию на 11 октября завершена экспертиза останков девятого жильца, который погиб во время пожара в гостинице. Экспертиза установила, что погибшим оказался житель Харькова 1984 года рождения.

В то же время, сейчас судмедэкспертизы пока официально не установили личность погибшей девочки - продолжается генетическая экспертиза.

Как известно, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.

Напомним, подозрения в нарушении пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей, сообщении владельцу отеля Вадиму Черному, администратору отеля Ирине Паровик, а также главному инженеру "Токио Стар".

РБК-Украина писало, что 11 октября администратора сгоревшего отеля "Токио Стар" Ирину Паровик отпустили под домашний арест.

Прокуратура сообщила о подозрении еще одному администратору отеля "Токио Стар" В Днепре ночью горела больница
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