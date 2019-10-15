Власника готелю "Токіо Стар" залишили під вартою

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Вийти з СІЗО Чорний зможе під заставу в розмірі 53 млн гривень

Суд залишив під вартою власника будівлі, де знаходився згорілий готель "Токіо Стар", Вадима Чорного. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що суд прийняв рішення залишити Чорного під вартою, а також визначив суму застави у розмірі більш ніж 53 млн гривень.

"Визначити розмір застави як альтернативного заходу, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним Чорним процесуальних обов'язків, передбачених КПК України у розмірі 53 млн 87 тис. 760 гривень згідно з наявними цивільних позовів від потерпілих осіб про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заданому в результаті кримінального злочину", - повідомив суддя Вадим Іванчук.

Раніше повідомлялося, що суд адміністратора "Токіо Стар" Ірину Паровик відпустили під домашній арешт. Паровик, яка перебувала під вартою, відпустили під нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00. Також їй заборонено контактувати з іншими фігурантами справи.

Нагадаємо, пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" стався в ніч на 17 серпня. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали.