ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Владелец затонувшего в Одессе танкера в ближайшее время уберет его

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 16:03
Владелец затонувшего в Одессе танкера в ближайшее время уберет его
Фото: затонувший танкер (gp.gov.ua)

Подъем танкера будет проводиться за счет компании-владельца

Владелец затонувшего в прошлом году в Одессе танкера DELFI в ближайшее время уберет его. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что на сегодня компания готовит план подъема и демонтажа танкера. Владелец должен был принять меры до 31 марта, а с 1 апреля это дело взяла на контроль генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера", - отметила Венедиктова.

Напомним, танкер DELFI потерпел крушение возле одного из главных пляжей Одессы 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование, инцидент квалифицирован как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Отметим, в результате аварии погибших не было. Танкер изначально находился в акватории порта "Южный". Из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

В Одесской области подтвердили новые случаи коронавируса 
Новости Украины Одессатанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь