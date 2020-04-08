Владелец затонувшего в Одессе танкера в ближайшее время уберет его

Фото: затонувший танкер (gp.gov.ua)

Подъем танкера будет проводиться за счет компании-владельца

Владелец затонувшего в прошлом году в Одессе танкера DELFI в ближайшее время уберет его. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что на сегодня компания готовит план подъема и демонтажа танкера. Владелец должен был принять меры до 31 марта, а с 1 апреля это дело взяла на контроль генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера", - отметила Венедиктова.

Напомним, танкер DELFI потерпел крушение возле одного из главных пляжей Одессы 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование, инцидент квалифицирован как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Отметим, в результате аварии погибших не было. Танкер изначально находился в акватории порта "Южный". Из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.