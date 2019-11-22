Авария танкера в Одессе: спасатели эвакуировали весь экипаж

Фото: авария танкера (dumskaya.net)

Ранее экипаж отказался от помощи

Спасатели эвакуировали трех моряков экипажа сорванного с якоря танкера Delfi у берегов Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщается, в 12:41 началась спасательная операция по эвакуации трех членов экипажа, которые находились на борту и отказывались от помощи. Спасатели заявили, что снимут моряков с борта, хотят они этого или нет.

"В 13:58 был спасен первый моряк, а в 14:03 спасли второго. Капитан экипажа зачем-то зажег дымовую шашку. В 14:36 спасли капитана. Операция завершена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость, предположительно - мазут.

Капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

Танкер изначально находился в акватории порта "Южный". Из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия". Также в Одесском заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".