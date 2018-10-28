Владелец "Лестера" находился на борту вертолета во время крушения, - BBC

Фото: Вишай Шривадданапрабха (flickr.com)

По данным источников BBC, Вишай Шривадданапрабха мог разбиться при крушении вертолета

Владелец футбольного клуба "Лестер Сити" Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета во время его крушения на парковке возле стадиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что близкие к семье Шривадданапрабха источники подтвердили, что тайский бизнесмен находился на борту вертолета во время аварии. Кроме того, один из свидетелей видел как вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель выбежал со стадиона на место крушения вертолета. В то же время неизвестно, сколько всего человек было на борту.

Отметим, на сайте "Лестера" разместили сообщение, в котором представители клуба обещают обнародовать официальную информацию, как только станут известны подробности инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" врезался в автостоянку. По словам очевидцев, вертолет взлетел с площадки, но спустя несколько секунд пилот, по всей видимости, потерял контроль над управлением и врезался в парковку.

Ранее четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии. Авария произошла во время операции против незаконного оборота наркотиков в департаменте Каука на западе страны.