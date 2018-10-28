Вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" врезался в автостоянку

Фото: в Британии разбился вертолет (Sky News)

В Британии разбился вертолет Вишая Шривадданапрабха

В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, через некоторое время после взлета пилот утратил контроль над вертолетом. В результате вертолет врезался в автостоянку.

Вместе с тем, пока неизвестно, кто именно находился на борту самолета.

Так, на фотографиях с места происшествия заметен большой огненный шар. Очевидцы произошедшего рассказали,что вертолет взлетел с площадки, но спустя несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) October 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек.