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Вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" врезался в автостоянку

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 00:35
Фото: в Британии разбился вертолет (Sky News)
Фото: в Британии разбился вертолет (Sky News)

В Британии разбился вертолет Вишая Шривадданапрабха

В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, через некоторое время после взлета пилот утратил контроль над вертолетом. В результате вертолет врезался в автостоянку.

Вместе с тем,  пока неизвестно, кто именно находился на борту самолета.

Так, на фотографиях с места происшествия заметен большой огненный шар. Очевидцы произошедшего рассказали,что вертолет взлетел с площадки, но спустя несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек.

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Новости Украины ВеликобританиякрушениевертолетЛестер
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