В Колумбии в результате крушении военного вертолета погибли 4 человека

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Военные проводили операцию против незаконного оборота наркотиков в департаменте Каука

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии. Об этом сообщает Национальная армия страны в Twitter, передает РБК-Украина.

Как сообщается, жертвами авиакрушения стали майор Педро Гранадос, капитан Дэвид Кинтеро, сержант Рамиро Сантос и капрал Эдуардо Гутьеррес.

Военные проводили операцию против незаконного оборота наркотиков в департаменте Каука на западе Колумбии. В последний раз экипаж вертолета UH-60 Black Hawk с бортовым номером EJC-2116 выходил на связь в районе населенного пункта Архелия. Об этом сообщает El Carabobeno. Причина крушения не сообщается, поиск вертолета был затруднен из-за погодных условий и лесистой местности.

Напомним, в Филиппинском море на борту американского авианосца USS Ronald Reagan разбился вертолет. Число пострадавших не уточнялось.

В сентябре в результате катастрофы вертолета в Афганистане погибли двое украинцев. Еще один гражданин Украины получил ранения. Молдавский вертолет Ми-8 упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе, всего погибли 12 человек.