Власник "Лестера" перебував на борту вертольота під час аварії, - BBC

Фото: Вішай Шрівадданапрабха (flickr.com)

За даними джерел BBC, Вішай Шрівадданапрабха міг розбитися при аварії вертольота

Власник футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха перебував на борту вертольота під час його аварії на парковці біля стадіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що близькі до сім'ї Шрівадданапрабха джерела підтвердили, що тайський бізнесмен перебував на борту вертольота під час аварії. Крім того, один зі свідків бачив як воротар "Лестера" Каспер Шмейхель вибіг зі стадіону на місце аварії вертольота. У той же час невідомо, скільки всього людей було на борту.

Відзначимо, на сайті "Лестера" розмістили повідомлення, в якому представники клубу обіцяють оприлюднити офіційну інформацію, як тільки стануть відомі подробиці інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" врізався в автостоянку. За словами очевидців, вертоліт злетів з майданчика, але через кілька секунд пілот втратив контроль над керуванням і врізався в парковку.

Раніше чотири особи загинули при аварії військового вертольота в Колумбії. Аварія сталася під час операції проти незаконного обігу наркотиків в департаменті Каука на заході країни.