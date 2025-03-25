Влада відмовилася від закону про силовий розгін мирних акцій під тиском суспільства, - Палатний

"Відмова від скандального законопроєкту про розширення повноважень Національної гвардії, який фактично дозволяв застосовувати вогнепальну зброю проти мирних акцій, – це не жест доброї волі, а вимушені дії влади після рішучих протестів громадськості. Тим самим влада знову продемонструвала, що відступає від своїх небезпечних намірів лише під загальним тиском суспільства", - йдеться в заяві УДАРу.

Зняття з розгляду скандального законопроєкту не означає, що влада остаточно відмовилася від спроби придушити громадянські свободи, вважають в УДАРі.

"Навпаки, останнім часом ми бачимо – це частина її системної політики, спрямованої на обмеження демократії, свободи слова і прав людей. На додачу до відхиленого законопроєкту помітні тривожні сигнали щодо наступу на місцеве самоврядування, посилення цензури в медіа, переслідування активістів, журналістів та політичних опонентів", - йдеться в заяві.

В УДАРі наголошують, що відстоювати демократію потрібно спільними зусиллями.

"Саме демократія, права і свободи громадян є фундаментом, на якому базується наша єдність та міжнародна підтримка. Свобода і демократія – це не предмет для торгу чи маніпуляцій. Сильна країна – це вільне суспільство вільних громадян. І вільною країною залишатиметься доти, доки є громадянська активність і політична відповідальність. Тільки спільними зусиллями ми можемо зберегти демократію!", - підкреслюють в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт №10311 про внесення змін до закону "Про Національну гвардію України" щодо застосування заходів примусу надавав право Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю для припинення масових заворушень, дозволяв застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, електрошокери та маркувати учасників акцій. Громадськість назвала цей законопроєкт продовженням диктаторських "законів 16 січня" та закликала відмовитися від його ухвалення.

Нагадаємо, що в травні минулого року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями.

Тоді пояснювалось, що метою законопроекту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.