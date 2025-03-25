Власть отказалась от закона о силовом разгоне мирных акций под давлением общества, - Палатный

"Отказ от скандального законопроекта о расширении полномочий Национальной гвардии, который фактически позволял применять огнестрельное оружие против мирных акций, - это не жест доброй воли, а вынужденные действия власти после решительных протестов общественности. Тем самым власть вновь продемонстрировала, что отступает от своих опасных намерений только под общим давлением общества", - говорится в заявлении УДАРа.

Снятие с рассмотрения скандального законопроекта не означает, что власть окончательно отказалась от попытки подавить гражданские свободы, считают в УДАРе.

"Наоборот, в последнее время мы видим - это часть ее системной политики, направленной на ограничение демократии, свободы слова и прав людей. В дополнение к отклоненному законопроекту заметны тревожные сигналы о наступлении на местное самоуправление, усиление цензуры в медиа, преследование активистов, журналистов и политических оппонентов", - говорится в заявлении.

В УДАРе отмечают, что отстаивать демократию нужно совместными усилиями.

"Именно демократия, права и свободы граждан являются фундаментом, на котором базируется наше единство и международная поддержка. Свобода и демократия - это не предмет для торга или манипуляций. Сильная страна - это свободное общество свободных граждан. И свободной страной будет оставаться до тех пор, пока есть гражданская активность и политическая ответственность. Только совместными усилиями мы можем сохранить демократию!", - подчеркивают в УДАРе.

Ранее сообщалось, что законопроект №10311 о внесении изменений в закон "О Национальной гвардии Украины" относительно применения мер принуждения предоставлял право Нацгвардии применять огнестрельное оружие для прекращения массовых беспорядков, позволял применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, электрошокеры и маркировать участников акций. Общественность назвала этот законопроект продолжением диктаторских "законов 16 января" и призвала отказаться от его принятия.

Напомним, что в мае прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" относительно совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими.

Тогда объяснялось, что целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Нацгвардии мер принуждения, в частности физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.