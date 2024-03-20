Влада Сумської області планує запровадити примусову евакуацію двох громад
Через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
"Вчора я був у тих населених пунктах, які сьогодні евакуюються. Спілкувався з тими громадянами, які відмовляються (від евакуації - ред. ). На жаль, така ситуація існує. Але все ж таки більшість приймає рішення щодо евакуації", - інформує Артюх.
Він зазначає, що у Великописарівській громаді залишається 80 сімей з дітьми. Наразі центральна влада допомагає прийняти питання щодо примусової евакуації з цієї громади.
"Така ж сама ситуація - Шосткинський район - Середо-Будська громада. Там теж ми порушили клопотання щодо примусової евакуації сімей з дітьми", - зауважив начальник Сумської ОВА.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що внаслідок авіаудару РФ по Великописарівській громаді в Сумській області загинув працівник школи. Також відомо про пошкодження будівлі навчального закладу та приватних будинків місцевих жителів.
Обстріли Сумської області
Нагадаємо, кілька днів тому начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів про те, що у трьох громадах регіону хочуть запровадити обов'язкову евакуацію дітей.
За кілька днів до цього Артюх розповідав, що за два дні на Сумщині було зафіксовано "піврічну норму" обстрілів.
На цьому тлі із прикордонних громад почали масово виїжджати мешканці.
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