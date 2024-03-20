Влада Сумської області планує запровадити примусову евакуацію двох громад

Через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"Вчора я був у тих населених пунктах, які сьогодні евакуюються. Спілкувався з тими громадянами, які відмовляються (від евакуації - ред. ). На жаль, така ситуація існує. Але все ж таки більшість приймає рішення щодо евакуації", - інформує Артюх.

Він зазначає, що у Великописарівській громаді залишається 80 сімей з дітьми. Наразі центральна влада допомагає прийняти питання щодо примусової евакуації з цієї громади.

"Така ж сама ситуація - Шосткинський район - Середо-Будська громада. Там теж ми порушили клопотання щодо примусової евакуації сімей з дітьми", - зауважив начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що внаслідок авіаудару РФ по Великописарівській громаді в Сумській області загинув працівник школи. Також відомо про пошкодження будівлі навчального закладу та приватних будинків місцевих жителів.