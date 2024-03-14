ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумській області за два дні сталася піврічна норма обстрілів, - ОВА

Сумська область , Четвер 14 березня 2024 16:28
UA EN RU
У Сумській області за два дні сталася піврічна норма обстрілів, - ОВА Фото: у Сумській області за два дні сталася піврічна норма обстрілів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У прикордонній з Росією Сумській області за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За його словами, за два останні дні в області було 800 вибухів. Збільшилося застосування КАБів, в тому числі й касетних.

"Декілька населених пунктів у нас заміновано. 800 вибухів - це за минулий рік була норма за пів року. Сьогодні це за два дні", - розповыв Артюх.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, вночі 13 березня росіяни вдарили по місту Суми. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку. За попередніми даними, було зруйновано 15 квартир, 30 - пошкоджено.

З-під завалів врятували 10 осіб. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла трьох загиблих осіб. На місці трагедії тривають пошукові роботи.

Крім того, окупанти в ніч на 14 березня атакували "Шахедами" Суми та ще три міста області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сумська область
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США