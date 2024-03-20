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Власти Сумской области планируют ввести принудительную эвакуацию двух общин

Сумская область, Среда 20 марта 2024 14:37
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Власти Сумской области планируют ввести принудительную эвакуацию двух общин Фото: Владимир Артюх глава Сумской ОВА (sm.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Из-за существенного усиления обстрелов РФ по Сумской области планируется принудительная эвакуация в Великописаревской и Середино-Будской общинах. Ходатайство по ним уже возбуждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"Вчера я был в тех населенных пунктах, которые сегодня эвакуируются. Общался с теми гражданами, которые отказываются (от эвакуации - ред.). К сожалению, такая ситуация существует. Но все же большинство принимает решение по эвакуации", - информирует Артюх.

Он отмечает, что в Великописаревской общине остается 80 семей с детьми. В настоящее время центральные власти помогают принять вопрос о принудительной эвакуации из этой общины.

"Такая же ситуация - Шосткинский район - Середино-Будская община. Там тоже мы нарушили ходатайство о принудительной эвакуации семей с детьми", - отметил начальник Сумской ОВА.

Напомним, сегодня сообщалось, что в результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.

Обстрелы Сумской области

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.

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эвакуация Сумская область
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