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Влада російського Грайворона закликала жителів евакуюватися

Фото: у Грайвороні Бєлгородської області закликали мешканців їхати (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Влада російського міста Грайворон, розташованого у прикордонній з Україною Бєлгородській області, закликала людей евакуюватися. Нібито це тимчасова потреба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови адміністрації Грайворонського місцевого округу Геннадія Бондарєва.

"Звертаюся до тих, хто залишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території", - написав він.

Мер, як альтернатива, пропонує проживання в Ярославській області РФ (відстань від Бєлгорода до Ярославля по шосе більше 900 км - ред.).

"Ще раз повторюся, це стосується лише прикордонних населених пунктів", - додав Бондарєв.

 

Евакуація із прикордонних областей РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Зазначимо, що 13 березня російські добровольці вже анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися.

Пізніше РДК заявив, щоб жителі самостійно евакуювалися з Курської, Бєлгородської та Брянської областей РФ, оскільки місцева влада проігнорувала заклики добровольців. На це у росіян із зазначених областей було не більше ніж півтори години. При цьому, місцева влада не тільки не почала евакуювати населення, а й почала перешкоджати його виїзду з небезпечних районів російського прикордоння. Після цього добровольці кілька разів відкривали гуманітарний коридор для самостійної евакуації населення.

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