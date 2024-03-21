Влада російського Грайворона закликала жителів евакуюватися

"Звертаюся до тих, хто залишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території", - написав він.

Мер, як альтернатива, пропонує проживання в Ярославській області РФ (відстань від Бєлгорода до Ярославля по шосе більше 900 км - ред.).

"Ще раз повторюся, це стосується лише прикордонних населених пунктів", - додав Бондарєв.