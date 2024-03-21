Власти российского Грайворона призвали жителей эвакуироваться

"Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории", - написал он.

Мер, в качестве альтернативы, предлагает проживание в Ярославской области РФ (расстояние от Белгорода до Ярославля по шоссе больше 900 км - ред.).

"Еще раз повторюсь, это касается только приграничных населенных пунктов", - добавил Бондарев.